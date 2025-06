Inicio da cúpula da OTAN focada no Oriente Médio e gastos em defesa

Cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) acontece em Haia, na Holanda

Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte (JOHN THYS / AFP)

A situação no Oriente Médio e o acordo com os gastos na Defesa são as pautas que dominam a agenda do primeiro dia da Cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que acontece em Haia, na Holanda.

Um dos pontos centrais é o novo acordo de investimento em defesa para os membros da aliança, que estabelece uma meta comum de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) destinado a este setor ao longo dos próximos 10 anos. Deste total, 3,5 % deverão ser aplicados diretamente no setor militar, enquanto 1,5 % serão reservados para iniciativas de dupla utilização, militar e civil.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que tem trabalhado para alcançar este objetivo nesta cúpula e disse que já existe um rascunho do documento final, que deverá ser aprovado amanhã.

Na abertura da conferência, Rutte apontou ainda que a Rússia não é a única ameaça às fronteiras da Aliança Atlântica, e que a organização também esta atenta ao Flanco sul. Além disso, garantiu que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a OTAN.