Brasil
JUSTIÇA

Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de Janeiro

Cabeleireira foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos

Agência Brasil

Publicado: 18/08/2025 às 18:14

Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de Janeiro / Joedson Alves/Agencia Brasil

Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de Janeiro ( Joedson Alves/Agencia Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (18) manter a decisão da Primeira Turma da Corte que condenou a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos.

Em abril deste ano, Débora foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do STF.

Moraes negou recurso apresentado pela defesa de Débora. O ministro citou que a cabeleireira não tem direto aos chamados embargos infringentes, recurso que permite a revisão da pena para réus que obtiveram pelo menos dois votos a favor da absolvição. No julgamento, o placar da condenação foi de 4 votos a 1.

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
STF condenou cerca de 100 investigados desde o início dos julgamentos do 8 janeiro

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Antonio Augusto/STF)
Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Gustavo Moreno/STF)
STF condenou cerca de 100 investigados desde o in&iacute;cio dos julgamentos do 8 janeiro (foto: Marcelo Camargo/Ag&ecirc;ncia Brasil)

“Assim, trata-se de somente um voto vencido pela absolvição parcial, conforme demonstrado. Além disso, o voto vencido exclusivamente quanto à dosimetria da pena não configura divergência passível de oposição de embargos infringentes”, decidiu Moraes.

Com o fim do julgamento, a cabeleireira está condenada pelos crimes de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

O próximo passo será a execução da condenação. Desde março deste ano, Débora cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade.

