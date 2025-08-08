OMC revê previsão de abril e espera que comércio global cresça 0,9%

a OMC apontou que a estimativa é de que o comércio de bens aumente 0,9% este ano

Comércio (Foto: Arquivo/DP)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou hoje que reviu as suas projeções realizadas no mês de abril.

Em abril, a organização alertou para uma possível queda de 0,2%. No entanto, a OMC apontou que a estimativa é de que o comércio de bens aumente 0,9% este ano.

A melhoria da previsão se deve, principalmente, à antecipação das importações antes da entrada em vigor da política tarifária norte-americana. "O comércio global demonstrou resiliência diante dos choques persistentes, incluindo os recentes aumentos das tarifas", avaliou Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC.

A organização adianta que as exportações norte-americanas deverão cair 4,2% este ano e as europeias 0,9%, enquanto as asiáticas devem crescer 4,9% e as do resto do mundo 1,2%.

Já as importações norte-americanas deverão recuar 8,3% este ano, enquanto as europeias vão crescer 0,4%, as asiáticas 3,3% e as do resto do mundo 6,8%.

Mas, a OMC também revisou para 2026 a sua previsão de crescimento de 2,5% para 1,8%, apresentando uma retração de 0,7%.