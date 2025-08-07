Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

O presidente dos EUA, Donald Trump, segura um modelo de uma nova versão do bombardeiro stealth B-2 enquanto discursa no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C., em 6 de agosto de 2025, após anunciar que a Apple investirá mais US$ 100 bilhões nos Estados Unidos, elevando seu compromisso total para US$ 600 bilhões nos próximos quatro anos. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais, no início da madrugada desta quinta-feira, 7. "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!", disse Trump, em publicação na Truth Social.

"Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu o presidente americano, em outra publicação na mesma plataforma.

As chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxa de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).