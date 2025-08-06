° / °

Política
AMEAÇA

Governo Trump volta a ameaçar Moraes e aliados: "Monitorando de perto"

Subsecretário dos EUA critica ministro do STF, Alexandre de Moraes e diz que aliados não devem apoiar sua conduta

Manuela de Moura - Metrópoles

Publicado: 06/08/2025 às 21:24

Seguir no Google News Seguir

Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes/Foto: Flickr/STF

Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes (Foto: Flickr/STF)

O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, usou o perfil oficial do Departamento de Estado no X para lançar duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em tom de alerta, Beattie afirmou que Moraes é o “principal arquiteto do complexo de perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores”.

“O Ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores”, declarou.

A publicação ainda cita que os supostos abusos de direitos humanos cometidos por Moraes motivaram a imposição de uma sanção sob a Lei Global Magnitsky, assinada pelo ex-presidente Donald Trump.

 

1 / 4
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com a imprensa do alto de um prédio enquanto observa os jardins da Casa Branca em Washington, DC, em 5 de agosto de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
2 / 4
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com o presidente dos EUA, Donald Trump
3 / 4
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
4 / 4
O governo Lula encampou a defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que se tornou alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi enquadrado na Lei Magnitsky, adotada contra ditadores e terroristas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com a imprensa do alto de um prédio enquanto observa os jardins da Casa Branca em Washington, DC, em 5 de agosto de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com o presidente dos EUA, Donald Trump (Reprodução)
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Mandel Ngan/AFP)
O governo Lula encampou a defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que se tornou alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi enquadrado na Lei Magnitsky, adotada contra ditadores e terroristas. (Fotos: Palácio do Planalto/STF/AFP)

Segundo Beattie, “os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes”.

Ele ainda reforça: “Estamos monitorando a situação de perto”. Confira a matéria completa no portal Metrópoles

Veja também:

Alexandre de Moraes , Donald Trump , governo trump
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP