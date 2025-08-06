Governo Trump volta a ameaçar Moraes e aliados: "Monitorando de perto"

Subsecretário dos EUA critica ministro do STF, Alexandre de Moraes e diz que aliados não devem apoiar sua conduta

Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes (Foto: Flickr/STF)

O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, usou o perfil oficial do Departamento de Estado no X para lançar duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em tom de alerta, Beattie afirmou que Moraes é o “principal arquiteto do complexo de perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores”.

“O Ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores”, declarou.

A publicação ainda cita que os supostos abusos de direitos humanos cometidos por Moraes motivaram a imposição de uma sanção sob a Lei Global Magnitsky, assinada pelo ex-presidente Donald Trump.

Segundo Beattie, “os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes”.

Ele ainda reforça: “Estamos monitorando a situação de perto”. Confira a matéria completa no portal Metrópoles.