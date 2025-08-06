Kremlin diz que reunião entre Putin e enviado dos EUA foi construtiva

Encontro acontece dois dias antes do término do ultimato dado por Donald Trump para que a Rússia avance com um cessar-fogo

Nesta fotografia distribuída pela agência estatal russa Sputnik, o presidente russo Vladimir Putin cumprimenta o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, antes de suas conversas em Moscou em 6 de agosto de 2025. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP) ( AFP)

Nesta quarta-feira (6), o Kremlin declarou que as conversações entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, foram úteis e construtivas. "A reunião durou cerca de três horas", afirmou a agência estatal russa TASS.

O encontro acontece dois dias antes do término do ultimato dado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para que a Rússia avance com um cessar-fogo, suspenda a ofensiva militar na Ucrânia e concorde com um acordo de paz ou terá que enfrentar novas sanções.

“Os dois discutiram o conflito na Ucrânia e o potencial para melhorar as relações entre os EUA e a Rússia. Putin transmitiu alguns sinais aos Estados Unidos sobre a questão ucraniana. Sinais correspondentes também foram recebidos do presidente Trump”, indicou Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, acrescentando que serão divulgadas mais informações sobre o que foi discutido após Witkoff falar com Trump sobre a reunião.

Na última semana, Trump estipulou um prazo de 10 ou 12 dias à Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia, reduzindo expressivamente o prazo de 50 dias que tinha dado anteriormente a Moscou para evitar duras sanções de Washington contra o país.



O presidente dos EUA também afirmou na véspera que o resultado destas negociações seria determinante para definir os próximos passos em relação à imposição das sanções contra a Rússia ou aos seus parceiros comerciais, incluindo a China e a Índia. “Vamos ver o que acontece”, disse.