Trump anuncia tarifa adicional de 25% à Índia por comprar petróleo russo

Nova tarifa aduaneira dos EUA começará a ser aplicada para a Índia dentro de três semanas e se soma a outra de 25% que entra em vigor nesta quinta (7)

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi em 21 de julho de 2025, o presidente americano Donald Trump em 22 de julho de 2025 e o presidente russo Vladimir Putin em 5 de agosto de 2025. Em 6 de agosto, o presidente americano Donald Trump decretou uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos devido à contínua compra de petróleo russo por Nova Déli, uma importante fonte de receita para a guerra de Moscou na Ucrânia. (Foto de diversas fontes / AFP) ( AFP)

O presidente americano, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira (6), um decreto que adiciona 25% às tarifas cobradas dos produtos indianos "em resposta à compra contínua de petróleo russo", anunciou a Casa Branca em uma das suas contas do X.

Essa nova tarifa aduaneira começará a ser aplicada dentro de três semanas e se soma a outra de 25%, que deve entrar em vigor na quinta-feira, segundo o decreto.

A nova sanção, no entanto, não será imposta aos bens sujeitos a tarifas específicas como o aço e o alumínio e sobre produtos farmacêuticos, uma indústria importante na Índia, e sobre os semicondutores.

A publicação do decreto freou a progressão dos preços do petróleo, que ainda seguem em alta.

A medida tem como objetivo reduzir a capacidade de Moscou para financiar a guerra na Ucrânia, que o decreto qualifica como "uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos".

"Estimo que impor tarifas (...) além das outras medidas tomadas para responder à emergência nacional será mais eficaz para gerenciar essa ameaça", acrescenta Trump no decreto. Ester Marques

Depois da China, a Índia é o principal comprador de petróleo russo, que em 2024, representou cerca de 36% das importações indianas de petróleo, frente a aproximadamente 2% antes da guerra, segundo dados do Ministério do Comércio indiano.

Nova Délhi justifica sua dependência do petróleo russo, explicando que os "fornecedores tradicionais foram desviados para a Europa após a eclosão do conflito" na Ucrânia, quando os países europeus buscavam alternativas aos hidrocarbonetos russos.

Além disso, as sanções ocidentais, em particular o preço máximo imposto ao petróleo russo, o tornaram ainda mais atrativo para as empresas indianas, que economizaram bilhões de dólares em custos de importação.