Índia rejeita críticas dos EUA e da UE por negociar com a Rússia e os acusa de fazerem o mesmo

Da esquerda para a direita, o presidente dos EUA, Donald Trump, discursa em Washington, DC, em 30 de julho de 2025, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Nova Déli, em 21 de julho de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 5 de agosto que estava considerando aumentar "substancialmente" as tarifas sobre as importações indianas nas próximas 24 horas devido às compras de petróleo russo pelo país. (Foto de Jim WATSON e Sajjad HUSSAIN / AFP) ( AFP)

O governo indiano reagiu às críticas dos Estados Unidos e da União Europeia sobre negociar com a Rússia. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, condenou as repetidas críticas do presidente norte-americano Donald Trump e do bloco europeu a Nova Deli, afirmando que o seu país está sendo injustamente atacado devido às suas compras de petróleo russo, quando ambos comercializam extensivamente também com Moscou, apesar da guerra na Ucrânia.

“É revelador que as mesmas nações que criticam a Índia estão elas próprias fazendo comércio com a Rússia. É injustificado destacar a Índia”, diz o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Índia, acrescentando que a UE realizou 67,5 bilhões de euros no comércio com a Rússia em 2024, incluindo importações recordes de gás natural liquefeito.

Segundo a nota da chancelaria indiana, os EUA continuam a importar hexafluoreto de urânio russo para usar na sua indústria de energia nuclear, paládio, fertilizantes e produtos químicos.

Por sua vez, Trump assegurou que, em breve, irá aumentar substancialmente as tarifas sobre a Índia devido a sua contínua compra de petróleo russo. "Eles estão comprando petróleo russo, estão a alimentar à máquina de guerra. Se o fizerem, não ficarei satisfeito", disse.

Trump ainda declarou que a descida dos preços da energia poderá pressionar Vladimir Putin a parar a guerra na Ucrânia. "Se a energia baixar o suficiente, Putin vai parar de matar pessoas. Ele não terá escolha porque a sua economia é uma porcaria", indicou.

Enquanto isso, o chefe de gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, afirmou que Kiev encontrou componentes da Índia em drones russos utilizados em ataques contra a Ucrânia. "É necessário privar os russos da oportunidade de receberem componentes de outros países e acabar com a matança de ucranianos. Além disso, comprar recursos energéticos russos é financiar a guerra, o que não contribui para a paz", apontou.

Além disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que conversou com Trump a respeito das sanções contra a Rússia e a finalização de um acordo entre os EUA e a Ucrânia sobre drones. "O projeto de acordo sobre drones já foi preparado pelo lado ucraniano, estamos prontos para discuti-lo em pormenor e concluí-lo", avançou.