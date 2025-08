Península Ibérica em alerta máximo devido à onda de calor extremo e incêndios florestais

Europa enfrenta calor e seca extrema além de incêndios (Thibaud Moritz/AFP)

Diversas cidades da Espanha e Portugal entraram em estado de alerta durante o fim de semana devido ao agravamento do risco de incêndios florestais em consequência da intensa onda de calor e baixa umidade que toma conta da Península Ibérica.

Em Portugal está previsto as temperaturas variem entre 36 e 44 graus Celsius. No município de Vila Real, onde há vários incêndios ativos, foi detido um homem suspeito de atear fogo, depois de um alerta da população. Há detenções em demais áreas do país.

Além disso, os incêndios florestais continuam a atingir o norte do país e pelo menos uma aldeia na região do Douro teve de ser evacuada no domingo.

A situação de alerta máximo será prorrogada até quinta-feira.

Já a Espanha também registra temperaturas elevadas, sendo a segunda onda de calor do verão em território espanhol este ano e que deverá durar até ao final do mês. A previsão é que as temperaturas em várias partes ultrapassem os 40 graus Celsius, com algumas zonas, como o vale do Guadalquivir, a atingirem mais de 42 graus. O ministério da Saúde da Espanha emitiu um alerta de risco vermelho em centenas de municípios.

Mas, outros países da Europa também enfrentam o clima extremo e até a região nórdica, tipicamente fria, esta sendo assoladas pelas altas temperaturas.

A Finlândia teve três semanas consecutivas de calor superior a 30 graus em julho e o Instituto Meteorológico da Noruega informou que foram registradas temperaturas superiores a 30 graus Celsius em 12 dias de julho nas cidades mais setentrionais do país. Já os cientistas suecos também registraram ondas de calor de longa duração que afetaram o norte do país. A região tem sido também afetada por tempestades e por incêndios florestais.