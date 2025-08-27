Atirador ataca igreja em Minneapolis e mata ao menos duas crianças morrem

Ataque a tiros em Minneapolis aconteceu nesta terça (27) (TOM BAKER / AFP / AFP / AFP Copiar)

Duas crianças foram assassinadas por um atirador que atacou uma igreja em Minneapolis nesta quarta-feira (27) e outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 menores, informou a polícia.

O atirador, na faixa dos 20 anos, "começou a disparar com um fuzil através das janelas da igreja contra crianças sentadas nos bancos durante a missa", disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, a repórteres.

As crianças estavam celebrando a primeira semana do ano letivo quando foram baleadas na igreja Annunciation.

A igreja fica ao lado de uma escola afiliada no sul da cidade, a maior de Minnesota.

"Duas crianças pequenas, de 8 e 10 anos, morreram onde estavam sentadas nos bancos", disse O'Hara, acrescentando que outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 menores de idade.

Duas estavam em estado crítico.

O atirador disparou com um fuzil, uma espingarda e uma pistola antes de tirar a própria vida no estacionamento, de acordo com o chefe de polícia.

O governador de Minnesota, Tim Walz, escreveu no X que estava "rezando" pelas "crianças e professores cuja primeira semana de aula foi marcada por este terrível ato de violência".

Imagens de vídeo ao vivo mostraram pais em pânico agarrando seus filhos e fugindo, em meio a uma grande operação de emergência.



- Uma tragédia sem fim -

"Este foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas que estavam rezando. A crueldade e a covardia de atirar em uma igreja cheia de crianças são absolutamente incompreensíveis", refletiu O'Hara.

"Nossos corações estão partidos pelas famílias que perderam seus filhos, por essas jovens vidas que agora lutam para se recuperar e por toda a nossa comunidade, que ficou tão profundamente traumatizada por este ataque sem sentido", acrescentou.

O massacre desta quarta-feira é o mais recente de uma longa série de ataques a tiros em escolas nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de pessoas e as tentativas de restringir o acesso a elas enfrentam um impasse político constante.

"Não digam que isso é sobre pensamentos e orações agora. Essas crianças estavam literalmente rezando. Era a primeira semana de aula. Elas estavam em uma igreja. Essas são crianças que deveriam estar aprendendo com seus amigos", disse o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, em coletiva de imprensa.

"Elas deveriam estar brincando no pátio. Deveriam poder ir à escola ou à igreja em paz, sem medo ou risco de violência", acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, disse ter sido informado sobre o "ataque trágico".

"O FBI respondeu rapidamente e está no local. A Casa Branca continuará monitorando esta terrível situação. Por favor, juntem-se a mim em oração por todas as pessoas envolvidas!", acrescentou em sua rede Truth Social.

O ataque ocorre após uma onda de relatos falsos de atiradores ativos em campi universitários dos Estados Unidos, enquanto os estudantes retornam das férias de verão.



