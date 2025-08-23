° / °

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza

Primeira embarcação sairá de Barcelona em 31 de agosto

Agência Brasil

Publicado: 23/08/2025 às 16:45

A Freedom Flotilla – ou Flotilha da Liberdade - que levará ajuda humanitária à Faixa de GAza/Gazafreedomflotilla/Instagram

A Freedom Flotilla – ou Flotilha da Liberdade - que levará ajuda humanitária à Faixa de GAza (Gazafreedomflotilla/Instagram)

Com brasileiros a bordo, a Freedom Flotilla – ou Flotilha da Liberdade – fará nova investida em setembro para levar ajuda humanitária a Gaza, no Estado Palestino. O território, com acesso totalmente controlado por Israel, sofre oficialmente com fome, segundo a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

Dezenas de embarcações da flotilha partem de portos no Mar Mediterrâneo, com previsão de chegada a Gaza por volta do dia 13 de setembro. A primeira embarcação sairá de Barcelona, em 31 de agosto. As demais partirão, no dia 4 de setembro, de Túnis, na Tunísia, e de outros portos que ainda não foram divulgados.

Segundo a Freedom Flotilla Brasil e o Global Movement to Gaza Brasil, de 8 a 15 ativistas brasileiros estarão a bordo das embarcações. No total, participarão ativistas de 40 países.

“Nossos corações se solidarizam com o sofrimento do povo Palestino que vive ao primeiro genocídio amplamente televisionado. São centenas de milhares de palestinos feridos ou assassinados, e outros milhões afetados pela inanição, doenças e falta de atendimento médico deliberadamente causados pelo pelo regime sionista”, disseram as duas organizações em nota enviada à Agência Brasil.

 

A Freedom Flotilla – ou Flotilha da Liberdade - que levará ajuda humanitária à Faixa de GAza
Palestinos caminham por uma rua perto de prédios danificados pela guerra na Cidade de Gaza, em 8 de agosto de 2025. O exército israelense
Palestinian children wait for a meal at a charity kitchen in the Mawasi area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on July 22, 2025. The head of Gaza's largest hospital said 21 children have died due to malnutrition and starvation in the Palestinian territory in the past three days, amid a devastating assault by Israeli forces. (Photo by AFP)
Uma mulher palestina deslocada bebe água enquanto transporta um pedaço de madeira no centro da Faixa de Gaza, em 30 de julho de 2025. Alertas de fome na Faixa de Gaza aumentaram após quase 22 meses de guerra, com o número de mortos aumentando e sem sinais de um avanço iminente nas negociações de trégua. (Foto de Eyad BABA / AFP)

“Nós organizamos a nossa indignação para atuar onde nossos governos falham. Estamos navegando com a solidariedade dos povos contra a cumplicidade e a impunidade que reinam no Brasil e no mundo”, acrescentaram.

Segundo as duas organizações, a intenção da ação é criar um corredor humanitário para o transporte de comida, água e medicamentos para o povo palestino. Eles pretendem também romper o controle israelense sobre Gaza: “romper, de maneira não violenta, o cerco ilegal imposto pelo regime de ocupação em Gaza, que limita ou proíbe o acesso de alimentos, água e medicamentos”.

“É necessária uma ação imediata para o fim do genocídio e o acesso de órgãos internacionais para alimentar o povo palestino”, destacam.

De acordo com a Freedom Flotilla Brasil e o Global Movement to Gaza Brasil, a missão tem garantias legais baseadas em medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça, que proíbem o bloqueio de entrada de ajuda humanitária à Gaza; resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as quais garantem o acesso de ajuda humanitária à Gaza; e leis marítimas internacionais, que proíbem a interceptação de embarcações humanitárias em águas internacionais.

Em junho, uma embarcação da Flotilha da Liberdade que se dirigia a Gaza levando ajuda humanitária foi interceptada por Israel. Doze tripulantes, entre eles o brasileiros Thiago Ávila, foram presos em águas internacionais.

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) publicou nota, na ocasião, classificando a interceptação do navio da Flotilha da Liberdade, por Israel, como um crime de guerra e pediu ao governo brasileiro a suspensão das relações diplomáticas e comerciais com Tel Aviv.

