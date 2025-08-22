Estrela do basquete palestino morre em Gaza

Segundo relatos de testemunhas e da imprensa local, Mohammed Al'Shaalan foi morto com um tiro pelas forças israelenses

Mohammed Al'Shaalan (Palestinian Basketball Federation)

Mais um atleta palestino entre as vítimas mortais dos ataques israelenses na Faixa de Gaza. Mohammed Al'Shaalan foi uma estrela na seleção de basquete, tinha 40 anos e seis filhos.

Al'Shaalan saiu de casa, em Khan Younis, no sul de Gaza, para procurar comida e medicamentos. Segundo relatos de testemunhas e da imprensa local foi morto com um tiro pelas forças israelenses.

A mesma situação já havia acontecido, dias antes, com o jogador de futebol Suleiman al-Obeid, conhecido como o "Pelé palestino".

Também hoje em Khan Younis mais cinco pessoas foram mortas perto do Hospital Nasser quando tropas do exército dispararam contra civis que aguardavam a distribuição de ajuda humanitária.

Já na Cidade de Gaza, no norte do enclave, pelo menos 19 pessoas foram mortas durante a madrugada, segundo fontes médicas. Doze dessas mortes ocorreram numa ofensiva de artilharia contra um prédio da escola Amr Ibn Al As e arredores. Entre as vítimas estava uma família, com três filhos, quando a tenda em que se abrigava foi bombardeada. A Anistia Internacional denunciou que a Cidade de Gaza está se aproximando cada vez mais da aniquilação total.

Também segundo uma investigação conjunta realizada pelo jornal britânico The Guardian e mais duas publicações israelenses divulgada na quinta-feira (21), a inteligência militar de Israel identificou que combatentes de grupos terroristas mortos, todos pertencentes ao Hamas e à Jihad Islâmica, os dois principais grupos terroristas que atuam na região, eram 8.900 dos 53 mil mortos na guerra na Faixa de Gaza até maio deste ano, que correspondiam a apenas 17% do total dos mortos na guerra.

As mídias tiveram acesso ao banco de dados confidencial da instituição e constataram que os 83% restantes, cerca de 42 mil pessoas, até aquela data, eram civis.As Nações Unidas, que verifica os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde de Gaza, já afirmou em inúmeras ocasiões que a maioria dos mortos em Gaza é de civis, predominantemente de mulheres, idosos e crianças.Mas até a presente data, a ofensiva israelense matou mais de 61.500 palestinos, segundo os últimos balanços do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU. Além de milhares que estão desaparecidos nos escombros.O governo de Israel sempre refutou oficialmente os dados das autoridades sanitárias locais do enclave palestino, afirmando que os números de mortos eram superestimados.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito, provocou a morte de 1.219 pessoas, segundo Tel Aviv.