Defesa israelense aprova ocupação integral da Cidade de Gaza

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz (Ahmed GHARABLI / AFP)

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou hoje a aprovação do plano de ocupação e controle da Cidade de Gaza pelas orças israelenses. Segundo o jornal israelense Maariv, mais de 60 mil reservistas irão receber ordens de convocação para se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70 mil militares deverão prorrogar a sua atuação atual por mais 30 ou 40 dias.

O plano, além disso, prevê a retirada de toda a população da Cidade de Gaza para o sul do enclave, estimada em cerca de um milhão de pessoas, sendo que muitas delas já estão deslocadas de outros locais do enclave palestino.

Há quase duas semanas, o governo aprovou o plano do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de estender a ofensiva à Cidade de Gaza, apesar da oposição do próprio exército, que receia colocar em risco os reféns que possivelmente estão nessa área.

Por outro lado, as famílias dos sequestrados têm protestado desde então para exigir um acordo integral com o Hamas que ponha fim à guerra e liberte os estimados 50 reféns que continuam na região, dos quais são considerados que pelo menos 20 ainda estejam vivos.

A decisão de intensificar a operação militar gerou forte oposição de quase todo o mundo. Das Nações Unidas a Londres, Paris, Madri e até Berlim, com apelos por uma reconsideração, com a maior preocupação centrada na população palestina, devastada por uma catástrofe humanitária. “É cada vez mais difícil compreender a forma como uma nova operação militar de Israel pode libertar os reféns sequestrados pelo Hamas e alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza”, criticou Steffen Meyer, porta-voz do governo alemão.

Enquanto isso, o governo israelense também não se pronunciou sobre a última proposta de cessar-fogo que abrange uma trégua de 60 dias com a libertação dos reféns em duas fases, que já foi aprovado pelo Hamas há dois dias com a mediação do Egito, Estados Unidos e Catar.