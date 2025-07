Planeta atinge hoje a data em que se consumiram todos os recursos gerados para este ano

Imagem da Nasa mostra o planeta Terra. Foto: NASA/AFP/Arquivos NASA (Imagem da Nasa mostra o planeta Terra. Foto: NASA/AFP/Arquivos NASA)

O planeta atinge nesta quinta-feira (24) a sobrecarga anual, data em que se consumiram todos os recursos naturais gerados que o planeta pode oferecer até o final deste ano. A humanidade usa a natureza 1,8 vezes mais depressa do que os ecossistemas se conseguem regenerar e a Terra entrou no vermelho, uma semana mais cedo do que no ano passado.

1 / 2 2 / 2 < >

O dia da sobrecarga do planeta (Earth Overshoot Day) é, segundo as contas da organização internacional de sustentabilidade pioneira da "Pegada Ecológica", a "Global Footprint Network", a data em que a procura da natureza por parte da humanidade ultrapassa a capacidade da Terra de reabastecê-la durante todo o ano.

A Terra, nas contas da organização, esgotou o que tinha para dar aos seres humanos este ano. “As pessoas emitem mais dióxido de carbono (CO2) do que a biosfera pode absorver, usam mais água doce do que a que é reposta, derrubam mais árvores do que as que podem crescer de novo, pescam mais rápido do que as reservas de peixe se reabastecem, entre outros fatores”, esclarece a Global Footprint Network.

A humanidade precisa acelerar o passo e promover as mudanças necessárias para reduzir o impacto que as suas atividades e necessidades têm sobre a capacidade de carga do planeta. A Global Footprint Network aponta que o excesso de emissões de CO2 não causa só perda de biodiversidade ou esgotamento de recursos, mas também faz estagnar a economia, aumenta a inflação, a insegurança alimentar e energética, as crises sanitárias e os conflitos. E quem não se prepara, sejam cidades ou países, enfrentará riscos mais elevados. A sobrecarga é também uma falha do mercado, uma ameaça aos consumidores excessivos de recursos, e que se não for trabalhada a sobrecarga do planeta terminará em catástrofe,

A Organização alerta que o uso excessivo e a ultrapassagem dos recursos além do que a natureza pode renovar esgota inevitavelmente o capital natural da Terra e compromete a segurança dos recursos a longo prazo, especialmente para aqueles que já têm dificuldades em aceder aos recursos necessários para funcionar.

Ainda que o dia da sobrecarga deste ano seja o mais precoce que aconteceu, a Global Footprint Network diz que o dia se tem mantido com alguma estabilidade nos últimos 15 anos, rondando a passagem dos primeiros sete meses do ano. No entanto, mesmo sem grande variação, a pressão sobre a Terra continua a aumentar devido à acumulação de danos.