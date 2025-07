Em Portugal, cultura pernambucana ganha espaço no 1º Festival de Verão

Primeiro Festival de Verão acontece neste fim de semana, em Portugal (Gabriel Salles)

O Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB) realiza neste sábado (26) e domingo (27), o 1º Festival de Verão na cidade do Porto, em Portugal. Com entrada gratuita, o evento promove a cultura pernambucana com oficinas artísticas, shows musicais, apresentações de dança, contação de histórias e gastronomia típica. A programação é voltada para todas as idades, unindo brasileiros e portugueses em torno da tradição e criatividade nordestina.

Entre as atrações confirmadas está o grupo Maracatu Baque Flores do Porto, formado por brasileiros e portugueses inspirados no maracatu de baque virado. A dupla Lilian Raquel e Celo Costa também se apresenta com o show Especial Pernambuco, que traz frevo, ciranda, forró e canções autorais. O público ainda poderá participar de aulas de dança típica, oficinas de pipa, argila e dobradura, visitas guiadas e sessões de cozinha ao vivo.

Durante todo o evento, o público contará com praça de alimentação, espaço para pintura facial e atividades lúdicas para as crianças. A Loja Pernambuco de Artesanato também funcionará no local, reunindo peças exclusivas de artistas pernambucanos. O evento acontece na Rua das Estrelas, no bairro Campo Alegre, e tem início às 15h nos dois dias.

O festival celebra também os 3 anos de atuação do IPPB, cuja missão é fortalecer os laços culturais entre Pernambuco e Portugal. A iniciativa conta com apoio do Governo de Pernambuco, da Universidade do Porto e de empresas parceiras.