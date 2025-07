Lula irá a reunião com presidentes no Chile contra extremismo

A reunião será realizada na próxima segunda (21), em Santiago, no Chile

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (( Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de uma reunião com os presidentes do Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai que irá se debruçar sobre a defesa da democracia. O encontro “de alto nível” será realizado na próxima segunda-feira (21) em Santiago, no Chile.

A reunião acontece em meio a decisão dos Estados Unidos (EUA) em taxar em 50% as exportações de produtos do Brasil. Em discursos e entrevistas sobre o tema nesta semana, Lula defendeu assiduamente a soberania nacional brasileira.

Organizado pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, a reunião será reservada para os presidentes. Na sequência, os líderes terão um encontro com membros da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de reflexão.

