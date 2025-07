Trump critica Lula em carta a Bolsonaro: "Pare de atacar opositores"

Presidente dos EUA, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em carta enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicada nesta quinta-feira (17/7) na rede social Truth Social, mandou um recado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O republicano diz esperar que o governo do Brasil “mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura”.

“Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto”, expressou Trump.

Lula ironizou, nesta quinta, o fato de Trump ter dito que não é propriamente amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de defendê-lo, mas que apenas “o conhece”. A declaração de Lula foi feita durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), realizado em Goiânia.

Confira as informações completas no Metrópoles.