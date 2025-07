Atlas/Bloomberg: aprovação de Lula tem alta após tarifaço de Trump

Pesquisa analisou percepção da população diante da ação do governo Lula depois do anúncio de taxação de Donald Trump

11.07.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de apresentação dos avanços do Novo Acordo Rio Doce no Espírito Santo, no Parque de Exposições de Linhares. Linhares - ES.??Foto: Ricardo Stuckert / PR (RICARDO STUCKERT)

Uma nova rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (15/7) mostra uma alta da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde que o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá taxar em 50% os produtos brasileiros vendidos para o mercado norte-americano.

A aprovação do petista saiu de 47,3% em junho deste ano para 49,7% em julho, o maior percentual registrado em 2025. Já a desaprovação do chefe do Palácio do Planalto teve uma queda de 1,5%, saindo de 51,8% no mês passado para 50,3% em julho.

A pesquisa entrevistou 2.841 brasileiros, entre os dias 11 e 13 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

