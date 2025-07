Relatório do acidente da Air India confirma que combustível foi cortado antes do acidente

Os destroços do voo 171 da Air India são fotografados após a queda em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, em 13 de junho de 2025. Equipes de resgate com cães farejadores vasculharam o local do acidente, em 13 de junho, de um jato de passageiros com destino a Londres que se chocou contra uma área residencial da cidade de Ahmedabad, na Índia, matando pelo menos 265 pessoas a bordo e em solo. (Foto de Punit PARANJPE / AFP) ( AFP)

As autoridades indianas confirmaram que os interruptores de controle de combustível do voo da Air India que caiu em junho foram desligados logo após a decolagem, mas foram religados antes do impacto.

Em um relatório preliminar divulgado nesta sexta-feira, 11, o Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia afirmou que ambos os interruptores que controlam o fluxo de combustível para os dois motores do Boeing 787 Dreamliner foram desligados quando a aeronave atingiu uma velocidade de 180 nós, apenas segundos após levantar voo.

O relatório informou que os interruptores passaram de "funcionamento" para "corte", um após o outro, com um segundo de intervalo entre eles. A ação cortou o suprimento de combustível dos motores.

Houve também aparente confusão sobre a situação entre os pilotos na cabine. "Na gravação de voz, um dos pilotos é ouvido perguntando ao outro por que ele cortou", pontua o relatório. "O outro piloto respondeu que não fez isso".

Cerca de 10 segundos depois, ambos os interruptores de corte de combustível foram religados. Mas os motores aparentemente não conseguiram reiniciar completamente e recuperar a potência.

"Se eles tivessem mais algumas centenas de pés de altitude ou mais 20 segundos de tempo, aqueles motores teriam reacendido, começado a produzir potência", disse Jeff Guzzetti, um ex-investigador sênior de acidentes dos EUA. "Mas eles simplesmente não tiveram tempo ou altitude suficientes para se recuperar".

Passaram-se aproximadamente mais 10 segundos e um dos pilotos chamou no rádio: "Mayday mayday mayday."

O relatório preliminar não chegou a conclusões finais sobre quais fatores levaram ao acidente, ou por que os interruptores de combustível podem ter sido desligados. Não ficou claro se um acidente ou ato intencional levou ao movimento dos interruptores.