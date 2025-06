Queda de avião na Índia: mortos só poderão ser identificados por DNA

Queda aconteceu em área residencial (SAM PANTHAKY / AFP)

O governo da Índia informou que as vítimas do acidente áereo no país, próximo ao aeroporto de Ahmedabad, só poderão ser identificadas por meio de exames de DNA. Pelo menos 294 pessoas morreram.

A informação foi divulgada pelo ministro do Interior, Amit Shah, que esteve no local da tragédia desta quinta-feira (12/6).

No total, o governo indiano estima que serão necessários mais de 1 mil testes de DNA para identificar os mortos. O material, segundo o ministro do Interior, está sendo coletado.

