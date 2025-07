UE e Israel fecham acordo para melhorar o apoio humanitário em Gaza

O acordo prevê a abertura de mais pontos de passagem, caminhões com comida e medicamentos

Palestinos deslocados se reúnem para coletar porções de alimentos cozidos em uma distribuição de caridade em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza (Bashar TALEB/AFP)

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (9) um acordo com Israel para permitir o apoio humanitário na Faixa de Gaza.

"Chegamos hoje a um acordo com Israel para expandir o apoio humanitário a Gaza. O acordo prevê a abertura de mais pontos de passagem, uma vez que estão todos praticamente bloqueados pelo exército,, caminhões com comida e medicamentos, a reparação de infraestruturas vitais e a proteção de trabalhadores humanitários”, disse Kaja Kallas, a alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.

A representante da diplomacia explicou que este acordo entrará em vigor nos próximos dias e que existe um entendimento comum entre todos os países do bloco europeu e Tel Aviv de que o apoio humanitário precisa ser disponibilizado diretamente à população sem a possibilidade de ser desviado para o Hamas, que administra o território.

Segundo Kallas, os pontos de acesso a Gaza reabertos são os da Jordânia e Egito, assim como outros ao sul do enclave palestino ocupado por Israel. “A distribuição de comida vai ser feita a partir de padarias e cozinhas públicas em Gaza, e será retomada a distribuição de combustível e a operação das estações de dessalinização da água. "Esperamos que Israel implemente cada medida acordada", apontou.

A intervenção militar israelense é considerada desproporcional e assimétrica por vários países, incluindo da UE, organizações não-governamentais e pela representante da Organização das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

UE indica dez opções de ação diplomática contra Israel

No entanto, o setor de políticas externas da UE apresentou 10 opções de ação diplomática contra Israel, sobre direitos humanos. Essa apresentação vem na sequência de indícios encontrados no último mês, de violação de direitos humanos por parte do governo israelense.

Num documento preparado pelos membros da UE, as opções incluem a possível suspensão do Acordo de Associação entre a UE e Israel.

Mas, muitas das medidas cogitadas requerem a aprovação integral ou da maioria dos países do bloco.

Enquanto isso, uma equipe da ONU conseguiu que cerca de 75 mil litros de combustível entrasse em Gaza na quarta-feira (9), a primeira entrega deste tipo em 130 dias, comunicou hoje o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric. "A quantidade que entrou ontem não é suficiente para cobrir sequer um dia de necessidades energéticas. O combustível continua a esgotar-se e os serviços serão encerrados se não entrarem imediatamente volumes muito maiores", ressaltou Dujarric.