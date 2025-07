Hamas aceita libertar dez reféns nas negociações de trégua

Israeli troops deploy by Israel's border fence with the Gaza Strip on July 10, 2025, amid the ongoing war with the Palestinian militant movement Hamas. (Jack GUEZ / AFP)

O Hamas anunciou que aceita libertar dez reféns para demonstrar compromisso e esforços com as negociações para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, tendo afirmado que o seu objetivo é superar os obstáculos. No entanto, o grupo disse que as conversações para a trégua estão sendo difíceis devido à intransigência israelense.

O grupo ainda adiantou que entre os vários pontos de discordância está a entrega de ajuda humanitária, a retirada das forças israelenses de Gaza e garantias genuínas de um cessar-fogo permanente.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também disse que o cessar-fogo pode acontecer em breve, mas alertou que não será alcançado a qualquer preço. "Israel tem requisitos de segurança e outros requisitos e estamos a trabalhar juntos para tentar alcançá-los. Mas, penso que estamos nos aproximando de um acordo. Penso que há uma boa hipótese de o conseguirmos. Estamos falando de um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual metade dos reféns vivos e metade dos mortos seriam entregues a Israel por estes monstros do Hamas", declarou Netanyahu após a reunião que teve com Donald Trump em Washington.

O presidente dos Estados Unidos acrescentou que mantém a expectativa de que seja atingido o acordo de cessar-fogo esta semana ou na próxima, informação confirmada também pelo enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Para o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, foram as operações do exército que impulsionaram o acordo. "Enfraquecemos seriamente as capacidades militares e governamentais do Hamas. Graças ao poder operacional que geramos, foram criadas as condições para avançar para um acordo para a libertação dos reféns", avaliou.

O projeto do acordo proposto pelos EUA prevê a devolução de dez reféns vivos e dos corpos de outros nove. Das 251 pessoas raptadas durante o ataque de 7 de outubro, a estimativa é de que 49 continuam em Gaza, 27 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelenses.