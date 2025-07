Saiba o que é "Lua do veado", fenômeno que ocorrerá na noite desta quinta

A Lua do veado recebe este nome por ter relação com o mês de julho (Foto: Igo Estrela/Divulgação)

Conhecida como “Lua do veado”, a lua cheia do mês de julho proporcionará um espetáculo celeste nesta quinta-feira (10/7), das 18h até as 6h. Este fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona de maneira oposta ao Sol, expondo uma nova face, em que aparece totalmente iluminada.

Mas por que “do veado”? O apelido informal vem de tradições norte-americanas, que dão um nome para cada fase da Lua cheia.

A Lua do veado recebe este nome por ter relação com o mês de julho. Nos Estados Unidos, este período marca a época em que os veados e cervos começam a desenvolver seus chifres, entrando na fase adulta.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.