Junho de 2025 foi o 3º mais quente da história, afirma observatório

Junho de 2025 terminou como o terceiro mês de junho mais quente da história, atrás apenas de 2023 e 2024, segundo o serviço europeu de monitoramento climático Copernicus.

A temperatura média global foi de 16,46°C — 0,47°C acima da média entre 1991 e 2020 e 1,30°C acima da referência pré-industrial (1850–1900).

Junho foi apenas o terceiro mês, nos últimos dois anos, em que a temperatura global ficou abaixo do limite de 1,5°C em relação ao período pré-industrial, marca estabelecida como referência crítica pelo Acordo de Paris.

"Em junho de 2025, uma onda de calor excepcional atingiu grandes partes da Europa Ocidental, com grande parte da região sofrendo um estresse térmico muito forte. Em um mundo em aquecimento, as ondas de calor provavelmente se tornarão mais frequentes, mais intensas e afetarão mais pessoas em toda a Europa", afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus, em comunicado.