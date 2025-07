Novo México é atingido por enchentes repentinas e deixa três mortos

Esta foto do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), divulgada pelo Serviço Nacional de Meteorologia de Albuquerque via X (antigo Twitter), mostra o Rio Ruidoso perto de Ruidoso, Novo México, em 8 de julho de 2025. Mais de 160 pessoas continuam desaparecidas após inundações devastadoras no Texas, enquanto o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA declarou, em 8 de julho, estado de emergência por inundação repentina em Ruidoso, uma pequena cidade 296 quilômetros ao sul de Albuquerque, no estado vizinho do Novo México. (Foto de UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY / AFP) ( AFP)

Após as inundações históricas no Texas, agora o estado do Novo México, nos Estados Unidos, também é atingido pelas tempestades e as enchentes já causaram três mortes na pequena cidade de Ruidoso. “Estamos devastados pelas famílias que perderam seus entes queridos nesta tragédia”, disse a prefeita Lynn Crawford.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) declarou estado de emergência na região devido à enchente repentina.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

“Todas as três pessoas ficaram presas nas águas da enchente e foram arrastadas rio abaixo durante a enchente catastrófica, na qual o rio Ruidoso atingiu o nível recorde de 6 metros, 1,5 metros acima do registro anterior”, comunicaram as autoridades locais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Enquanto isso, no Texas, o número de mortos já ultrapassou os 110 e as as equipes de resgate ainda buscam por mais de 160 pessoas que continuam desaparecidas. O governador texano Greg Abbott alertou que a lista de desaparecidos pode aumentar à medida que as buscas prosseguem.

Segundo a comunidade científica, as alterações climáticas induzidas pelo homem tornaram eventos climáticos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.