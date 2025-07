Brics: China, Rússia e África do Sul respondem ameaça tarifária de Trump

Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 – O primeiro-ministro da China, Li Qiang, na sessão plenária "Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial" da 17ª Cúpula do Brics. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Representantes dos governos da China, da Rússia e da África do Sul responderam à ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas a países que se alinharem ao Brics com uma alíquota adicional de 10%, após o bloco condenar a imposição unilateral de medidas de restrição comercial.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning reiterou que o país "sempre se opôs a guerras tarifárias e comerciais, e ao uso de tarifas como ferramentas de coerção e pressão". "A imposição arbitrária de tarifas não está no interesse de ninguém", disse, conforme nota divulgada hoje. Ning também defendeu o Brics como uma "força positiva e inclusiva" nas relações internacionais e acrescentou que o bloco "não está contra nenhum país".

Segundo a Tass, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também afirmou que o Brics apenas atua em torno dos seus próprios interesses, compartilhando uma "visão comum" de cooperação global, mas "não está, e nunca estará, direcionado contra países terceiros".

Em declaração à Reuters, o porta-voz do Ministério do Comércio da África do Sul, Kaamil Alli, disse que o país ainda pretende negociar tarifas com o presidente Trump e esclareceu que não possui uma postura "anti-americana". "Ainda esperamos uma comunicação formal dos EUA em respeito ao nosso acordo comercial mas as conversas seguem construtivas e frutíferas", disse.