Justiça argentina autoriza a visita de Lula a Kirchner em sua prisão domiciliar

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, foi condenada por corrupção (Ricardo Stuckert)

A Justiça argentina autorizou o pedido da ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por condenação por corrupção, para receber a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegará a Buenos Aires nesta quarta-feira (2).

A decisão, obtida pela AFP nesta quarta-feira, estabelece que a visita ocorrerá na quinta-feira, 3 de julho, na casa de Cristina Kirchner na capital argentina e deverá respeitar o "estrito cumprimento" das regras de conduta impostas pela Justiça, que preveem "não perturbar a tranquilidade da vizinhança".

Lula participará da cúpula presidencial do Mercosul em Buenos Aires na quinta-feira, sua primeira visita à Argentina desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023.

Os advogados de Kirchner solicitaram permissão ao tribunal para visitá-la no apartamento no bairro de Constitución, onde ela cumpre pena de seis anos por fraude desde 18 de junho. Ela também foi impedida permanentemente de exercer cargos públicos.

O tribunal que a condenou estabeleceu que a ex-presidente deve solicitar permissão para receber visitas que não sejam de sua família, médicos ou advogados.

Também impôs diretrizes sobre sua conduta quanto à não perturbação da ordem pública após manifestações de seus apoiadores em frente ao seu prédio.

Após a sentença de Kirchner, o presidente brasileiro revelou que conversou com ela por telefone e expressou publicamente sua solidariedade.

"Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando", escreveu Lula no X em junho.

O próprio presidente esteve preso em Curitiba entre 2018 e 2019, condenado em um suposto caso de corrupção que foi posteriormente anulado pelo Supremo Tribunal Federal.

Naquela época, ele recebeu a visita do ex-presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), então candidato à presidência e companheiro de chapa de Cristina Kirchner.