Trump suspende várias sanções contra a Síria

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou a suspensão de muitas sanções econômicas contra a Síria, que dá seguimento às promessas que foram feitas ao presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, durante a reunião que tiveram em Riade, em maio.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a ordem presidencial foi realizada para promover e apoiar o caminho do país para a estabilidade e a paz. “Se destina a pôr fim ao isolamento do país do sistema financeiro internacional, preparando o terreno para o comércio global e estimular os investimentos dos seus vizinhos na região, assim como dos Estados Unidos", acrescentou Brad Smith, subsecretário interino do Tesouro dos EUA para o terrorismo e a informação financeira.

Em maio, Washington concedeu à Síria amplas isenções de sanções, o que segundo a administração norte-americana representou o primeiro passo para cumprir a promessa de Trump de interromper as obrigações aplicadas há meio século a um país que foi devastado por 13 anos por uma violenta guerra civil. O presidente dos EUA se encontrou com al-Sharaa, na capital da Arábia Saudita, durante sua visita ao Oriente Médio e disse que iria interromper as sanções e explorar a normalização das relações, numa importante mudança de política entre Washington e Damasco.

No entanto, a ordem de Tump não revoga as sanções impostas ao ex-presidente Bashar al-Assad, aos seus principais assessores, familiares e funcionários que tenham cometido violações dos direitos humanos e crimes de guerra contra civis sírios, além de terem estado envolvidos no tráfico de droga ou participado no programa de armas químicas da Síria.

O acordo também mantém um conjunto de sanções aprovadas pelo Congresso que visam qualquer pessoa que tenha negócios ou ofereça apoio às forças armadas, serviços secretos ou outras instituições suspeitas da Síria.