Trump diz que Israel aceitou trégua de 60 dias em Gaza

Nesta quarta-feira (2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel aceitou um cessar-fogo de 60 dias em Gaza proposto por Washington, que classificou como a proposta final. "Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelenses sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra", escreveu Trump na sua rede social.

Trump agora pressionará o Hamas a aceitar também o acordo, sendo que a proposta já foi entregue ao grupo pelas autoridades mediadoras do Catar e Egito. O líder norte-americano ameaçou o Hamas e disse que caso não aceite a proposta, as coisas só vão piorar. Também agradeceu aos governos catari e egípcio pelos esforços de mediação.

Por sua vez, o Hamas comunicou que está tentando chegar a um acordo para o fim do conflito em Gaza e que permita a retirada do exército israelense do enclave palestino, além de adiantar que analisa as novas propostas de cessar-fogo que recebeu dos mediadores.

Enquanto isso, as primeiras declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu após o anuncio de Trump é de que não haverá mais Hamas. “Não vamos voltar a isso, acabou", afirmou.