Mídia dos EUA diz que Irã avisou previamente o Catar antes de atacar base norte-americana

Mísseis foram lançados pelo Irã contra o Catar (Reprodução)

Segundo o jornal New York Times, o governo iraniano fez um aviso prévio às autoridades do Catar de que iria atacar em Al-Udeid, a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que possui um contingente de 10 mil pessoas entre militares e funcionários. A chamada operação ‘Anunciação da Vitória’ foi lançada por Teerã como retaliação aos bombardeios norte-americanos contra três infraestruturas nucleares no país. O NYT avançou que o Irã quis minimizar as baixas e para os com especialistas internacionais o ataque foi uma resposta simbólica.

Já os governos do Catar e dos Estados Unidos comunicaram que os mísseis iranianos foram interceptados e não causaram mortes.

Mas, Doha criticou a escalada militar entre Teerã e Washington e reiterou seu compromisso com soluções diplomáticas, além de dizer que se reserva ao direito de responder aos mísseis em seu território. “O ataque representa uma violação flagrante da soberania do Estado do Catar, de seu espaço aéreo, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", acusou o governo catari.

A administração de Donald Trump já previa que Teerã iria retaliar após os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas no fim de semana, uma vez que o próprio regime ameaçou uma ofensiva a bases militares dos Estados Unidos na região. "Sabíamos que eles iriam retaliar. Eles tiveram uma resposta semelhante após o comandante iraniano Qassem Soleimani ser morto num ataque aéreo dos EUA em 2020 no Iraque. No entanto, Trump está disposto a aumentar o envolvimento militar norte-americano se necessário ", acrescentou uma fonte governamental, sob anonimato.

O presidente dos EUA realiza neste momento uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional e é aguardada a qualquer instante a reação e possível resposta da Casa Branca a estes ataques do Irã.

Já o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, escreveu na rede social X: "Não iniciamos a guerra nem a procuramos. Mas não deixaremos a invasão ao grande Irã sem resposta."

Depois do ataque iraniano a Al-Udeid, o Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Bahrein e Kuwait anunciaram o fechamento do espaço aéreo temporariamente como parte das medidas de segurança tomadas em meio ao conflito na região.