Irã lança mísseis contra bases militares dos EUA no Catar, dizem agências 

Mísseis foram lançados pelo Irã contra o Catar (Reprodução)

A guerra no Oriente Médio seguiu sua escalada, nesta segunda (23).

Informações de agências de notícias do país apontam que o Irã lançou uma operação de mísseis chamada "Anunciação da Vitória" contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Catar.

Ainda segundo essas informações, explosões foram ouvidas em Doha.

Como foi

Agências internacionais informaram também que a Base americana de Al-Udeid, no Qatar, é um dos alvos. O Irã lançou seis mísseis, mas não foi confirmado se eles conseguiram atingir o local.

Mais ataques

Mais cedo, Israel voltou a lançar ataques aéreos contra o Irã.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão atacando alvos no centro de Teerã com “intensidade sem precedentes”. O foco dos ataques é a sede da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e, segundo a IDF, vários soldados iranianos foram mortos.

De acordo com Katz, o exército israelense está “atacando alvos do regime e órgãos de repressão do governo, no coração de Teerã”, como, por exemplo, “o quartel-general de Basij, a Prisão de Evin para presos políticos e opositores do regime, o relógio da ‘Destruição de Israel’ na Praça Palestina e o quartel-general de segurança interna da Guarda Revolucionária”.

Otan

Também nesta segunda, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança militar transatlântica concorda que não se deve permitir que o Irã desenvolva uma arma atômica.

"Em relação à Otan e sua posição sobre o programa nuclear iraniano, os aliados concordam há muito tempo que o Irã não deve desenvolver uma arma nuclear", disse Rutte na véspera de uma cúpula da aliança.

"Meu maior medo é que o Irã possua, possa utilizar e implantar uma arma nuclear para consolidar seu controle sobre Israel, toda a região e outras partes do mundo", insistiu o líder da Otan.