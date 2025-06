Irã divulga imagens de lançamento de mísseis contra base dos EUA

(Divulgação/Irna News Agency)

O Irã divulgou, no começo da tarde desta segunda-feira (26), imagens do lançamento de mísseis contra uma base norte-americana no Catar. Segundo autoridades iranianas, a ofensiva teve como principal alvo a base aérea de Al Udeid, no Catar, e foi uma resposta direta aos recentes ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas no último fim de semana.

Em comunicado oficial, o Irã afirmou que a ação foi uma resposta “proporcional e decisiva”, conforme já havia prometido anteriormente. O governo iraniano ressaltou que escolheu os alvos com o objetivo de evitar áreas civis. A intenção, segundo os porta-vozes de Teerã, seria sinalizar uma disposição para limitar a escalada militar.

“A era dos ataques-relâmpago acabou”, disse um porta-voz das Forças Armadas do Irã durante um discurso televisionado.

