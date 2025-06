"Teerã vai queimar" se Irã seguir com ofensiva, diz ministro de Israel

Com a intensificação dos ataques entre os países, Israel confirma três mortos e Irã informa 60 óbitos no país

Israel Katz, ministro de relações exteriores de Israel (Crédito: AFP)

Em mais um capítulo de instabilidade geopolítica, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou “queimar Teerã” caso o regime do Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, continue com os ataques contra Israel.

“Se Khamenei continuar disparando mísseis contra a retaguarda israelense, Teerã vai queimar”, disse Katz em comunicado oficial publicado no Telegram.

O ministro prosseguiu: “O ditador iraniano está tomando os cidadãos iranianos como reféns, criando uma realidade na qual eles, e especialmente os moradores de Teerã, pagarão um alto preço pelos danos flagrantes infligidos aos cidadãos israelenses”.

Leia a informação completa no Metrópoles.