Irã promete retaliar países que tentem impedir ataques contra Israel

Irã alertou os EUA, o Reino Unido e a França de que qualquer interferência no conflito com Israel resultará em ataques das forças iranianas

Irã alertou países de que interferências no conflito com Israel resultará em ataques das forças iranianas (Foto: Reprodução)

O Irã alertou os governos dos Estados Unidos (EUA), Reino Unido e França de que qualquer ação que tente impedir os ataques contra o território de Israel resultará em retaliação por parte das forças armadas iranianas.

“Qualquer país que participe da repulsão dos ataques do Irã contra Israel estará sujeito a ataques das forças iranianas”, informou a agência de notícias Mehr neste sábado (14/6).

No comunicado, o governo do Irã ressaltou que a ofensiva contra os países que venham a interferir no conflito terá como alvo bases regionais, navios e embarcações navais no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho.

Leia a informação completa no Metrópoles.