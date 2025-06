Irã considera "injustificável" manter negociações nucleares com os EUA

Líder supremo do Irã, ayatollah Ali Khamenei (KHAMENEI.IR/AFP)

Em meio à escalada do conflito com Israel, o governo do Irã indicou que não deve participar da nova rodada de negociações com os Estados Unidos sobre um possível acordo nuclear. A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi, neste sábado (14/6).

Desde que assumiu o governo dos EUA, Donald Trump diz que uma das prioridades da sua administração é impedir o avanço do programa nuclear do Irã.

Logo nos primeiros dias de seu segundo mandato, o líder norte-americano implementou uma “política de pressão máxima” contra Teerã por meio de novas sanções.



