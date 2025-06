Ataque de Israel a alvos nucleares no Irã deixa mundo em alerta máximo

Irã, que possui relações bilaterais com a Rússia, afirmou que vai revidar ao ataque israelense e pode atingir alvos dos EUA no Oriente Médio

Equipes de emergência se reúnem em frente a um prédio atingido por um ataque israelense em Teerã em 13 de junho de 2025. Israel atingiu cerca de 100 alvos no Irã em 13 de junho, incluindo instalações nucleares e centros de comando militar, matando figuras importantes, como o chefe das Forças Armadas e importantes cientistas nucleares. (Foto de MEGHDAD MADADI / TASNIM NEWS / AFP) ( AFP)

O ataque de Israel contra instalações nucleares no Irã, nessa quinta-feira (12/6), deixa o mundo em alerta máximo para possível escalada bélica envolvendo outras nações. Há importantes motivos para preocupação. Embora os Estados Unidos afirmem não ter se envolvido na coordenação da operação de Israel, o histórico apoio dos norte-americanos ao país judeu coloca, de maneira indireta, a maior potência do mundo no radar de uma retaliação. Outro ponto de apreensão é a “cooperação bilateral” entre os iranianos e a Rússia.

As últimas informações são de que, além das instalações de enriquecimento de urânio, houve destruição de regiões habitadas por civis, inclusive com vítimas, mas os números e as condições destas não foram divulgados. Após o programa nuclear do Irã ter sido atingido, o governo do país anunciou que vai retaliar a ação bélica. Um comunicado divulgado pelas Forças Armadas do Irã falou sobre possível operação de resposta. O texto diz, inclusive, que pontos dos Estados Unidos no Oriente Médio podem ser alvo de ataque.

“A retaliação da República Islâmica do Irã é certa, e o inimigo pagará um preço alto”, disse um porta-voz das Forças Armadas, em comunicado divulgado pela mídia estatal. “Não há necessidade de se preocupar no país, pois o regime sionista [Israel] e a América [EUA] pagarão um preço alto e receberão um duro golpe”, alertou.

