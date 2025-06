Irã chama ataque israelense de "declaração de guerra" e faz retaliação

Ataques mútuos entre Irã e Israel geraram temores de que as tensões entre os rivais, fortemente armados, se transformem numa guerra em grande escala

Pessoas e socorristas se reúnem em frente a um prédio atingido por um ataque israelense em Teerã em 13 de junho de 2025. Israel atingiu cerca de 100 alvos no Irã em 13 de junho, incluindo instalações nucleares e centros de comando militar, matando figuras importantes, como o chefe das Forças Armadas e importantes cientistas nucleares. (Foto de MEGHDAD MADADI / TASNIM NEWS / AFP) ( AFP)

Após Israel lançar um ataque sem precedentes contra o Irã na noite dessa quinta-feira (12/6), com o objetivo de desmantelar suas instalações nucleares, matando ao menos três dos chefes militares do país e seis cientistas nucleares de alto escalão, o Irã iniciou sua retaliação logo em seguida: lançou mais de 100 drones em direção ao território israelense. Segundo o Exército de Israel, “todos os sistemas de defesa estão funcionando para eliminar as ameaças”.

Em carta endereçada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Irã chamou de “declaração de guerra” os ataques desta madrugada de Israel contra instalações militares e nucleares, e apelou ao órgão para que intervenha.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Os ataques mútuos geraram temores de que as tensões entre os rivais, fortemente armados, se transformem numa guerra em grande escala no Oriente Médio. A ofensiva de Israel foi anunciada como o início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.