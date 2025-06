Israel lança 'ataque preventivo' contra o Irã, diz ministro da Defesa israelense

Ataque ocorre após Trump alertar que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã

Israel Katz, ministro de relações exteriores de Israel (Crédito: AFP)

Israel lançou um "ataque preventivo" contra o Irã, disse o ministro da Defesa do país na madrugada desta sexta-feira (13, data local), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertar que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", disse o ministro da Defesa, Israel Katz.