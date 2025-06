Israel bombardeia Irã; governo israelense fecha espaço aéreo

Relatos da imprensa imprensa internacional apontam para um massivo ataque com bombas na região de Teerã, capital do Irã

Ataques foram concentrados na região de Teerã (Reprodução/X)

Diversos jornais internacionais apontam que Israel começou um ataque massivo com bombas contra o Irã na noite desta quinta-feira (12/6), horário de Brasília. Segundo relatos, o bombardeio ocorre na região de Teerã, na capital do Irã. De acordo com o portal The Times of Israel, sirenes começaram a tocar em Tel Aviv (capital de Israel) e o espaço aéreo do país foi fechado. Existe temor de retaliação.

De acordo com a agência de notícias estatal iraniana Nour, explosões foram ouvidas pela população, mas ainda não se sabe a proporção das investidas israelenses. Segundo informações da imprensa norte-americana, o país já havia alertado Israel que não faria parte de forma direta de um potencial ataque. Israel, contudo, aposta por proteção dos EUA em caso de retaliação da república islâmica.

Israel Katz, ministro da defesa israelense, declarou emergência nacional em todo o país. De acordo com ele, ataques com mísseis vindos do Irã são esperados. Escolas, escritórios e universidades, assim como reuniões públicas, foram suspensas.

O espaço aéreo israelense também foi fechado, para que ataques retaliatórios fossem evitados. Os Estados Unidos também já haviam começado a esvaziar embaixadas no Oriente Médio desde quarta-feira (11/6).



Escalada da tensão na região

Os ataques de Israel ocorrem em momento de alta tensão no Oriente Médio. Constantes momentos de nervosismo entre os país, assim como o desenvolvimento nuclear iraniano, servem como estopins. De acordo com informações do jornal americano The New York Times, em abril passado, o presidente Donald Trump foi contra as intenções de Israel de atacar o Irã.



