'Parece não haver sobreviventes', dizem autoridades sobre queda de avião na Índia

Bombeiros trabalham no local onde o voo 171 da Air India caiu em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, em 12 de junho de 2025. O avião de passageiros com destino a Londres caiu em 12 de junho na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, disseram autoridades da aviação, no que a companhia aérea chamou de "acidente trágico". (Foto de Sam PANTHAKY / AFP) ( AFP)

Não há sobreviventes do acidente do avião da Air India com destino a Londres que caiu, nesta quinta-feira (12), com 242 passageiros a bordo, logo após a decolagem, no aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, disse o chefe da polícia da cidade indiana.



"Parece que não há sobreviventes entre as 242 pessoas a bordo", disse o chefe de polícia de Ahmedabad, G.S. Malik, sem revelar mais detalhes.

O voo AI 171 da Air India com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 169 passageiros indianos, 53 cidadãos britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a companhia aérea. A autoridade de aviação civil da Índia informou que o avião tinha dois pilotos e 10 tripulantes.

"Os feridos estão sendo levados aos hospitais mais próximos", informou a companhia aérea. "A Air India está cooperando totalmente com as autoridades que investigam este incidente".

"E como o avião caiu em uma área residencial e com alguns escritórios, há mais vítimas", acrescentou o chefe de polícia, G.S. Malik, sem revelar mais detalhes.