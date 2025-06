Avião que caiu na Índia teria atingido alojamento de médicos, dizem autoridades do país

AFP PHOTO /@ASHLOVETEA/ESN VIA AFPTV ( AFP)

Autoridades informaram, nesta quinta (12), que o avião que caiu na índia atingiu um alojamento de médicos.



Nos jornais da Índia, há relatos de que "muitas pessoas" morreram, mas os números oficiais da tragédia ainda não foram divulgados.



O acidente é o primeiro desastre aéreo com mortes envolvendo o avião Boeing 787-8 Dreamliner.



A aeronave, que levava 242 pessoas, caiu logo após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia.



Ainda segundo informações divulgadas na mídia local, mais de 100 corpos tinham sido levados a um hospital em Ahmadabad.

As equipes de resgate informaram, ainda, que pelo menos 30 corpos foram retirados de um prédio no local da queda do avião.

Entre os passageiros, havia 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, segundo a Air India e a agência de notícias Reuters.



Um ex-ministro indiano da região de Gujarat estava na aeronave, segundo o jornal "India Today".

Como foi



A queda do avião ocorreu nas proximidades do aeroporto, no começo da manhã (horário de Brasília), e início da tarde no horário local.



O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, na Inglaterra.



A tripulação chegou a emitir um alerta de emergência — o chamado “Mayday” — antes de perder contato com a torre.



Conforme a plataforma FlightRadar24, a comunicação foi interrompida quando o avião estava a cerca de 190 metros de altura.