Avião que caiu na Índia levava passageiros de 4 países; não há brasileiros

Este folheto foi retirado e publicado na conta X (antigo Twitter) da Força Central de Segurança Industrial (CISF). Em 12 de junho de 2025, mostra a traseira de um avião da Air India após a queda em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad. O avião de passageiros do voo 171 da Air India, com destino a Londres, caiu em 12 de junho na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, disseram autoridades da aviação, no que a companhia aérea chamou de "acidente trágico". (Foto: Handout / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / AFP) ( AFP)

Um avião da empresa Air India caiu após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no Oeste da Índia. De acordo com o jornal local Hindustian Times, a operadora confirmou que o voo transportava 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

O avião estava indo para o Aeroporto de Gatwick, em Londres. Todas as operações de voo no local do acidente chegaram a ficar suspensas.

Autoridades locais estimam que mais de 100 corpos tinham sido levados para hospitais, por volta das 9h (de Brasília), mas as operações de resgate seguem em ação. O ministro da Saúde da Índia, Jagat Prakash Nadda, diz que foram 'muitos mortos'.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro da Índia, Naarendra Modi, lamentou pelo acidente. "A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É de partir o coração, indescritível. Neste momento de tristeza, meus pensamentos estão com todos os afetados. Mantive contato com ministros e autoridades que estão trabalhando para ajudar os afetados", publicou.