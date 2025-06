Justiça de Israel dá prazo para deportação de ativista brasiliense

Thiago Ávila ficou detido em Israel após se recusar a assinar documento de deportação. Ele e outros sete ainda seguem sob custódia no Estado

Ativista Thiago Ávila (Foto: Divulgação)

O ativista brasiliense Thiago Ávila (foto em destaque), 38 anos, deve ser deportado de Israel nas próximas horas. O advogado da família comunicou que a decisão judicial pela expulsão do brasileiro do Estado foi divulgada na manhã desta quarta-feira (11/6).

O prazo para o cumprimento da determinação é de 72 horas e termina nesta quinta-feira (12/6). No entanto, segundo o advogado, a Justiça israelense marcou uma nova audiência para 8 de julho, caso a deportação não tenha ocorrido até lá.

1 / 2 2 / 2 < >

Greve de fome



Após ser preso no Estado de Israel, Thiago iniciou uma greve de fome e água. Ele foi detido pela Marinha israelense na segunda-feira (9/6), ao lado da ambientalista sueca Greta Thunberg, 22, e de outros ativistas, a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza. Ávila e mais sete foram mantidos no país após se recusarem a assinar o documento de deportação.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.