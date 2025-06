EUA: Los Angeles decreta toque de recolher no centro da cidade

Manifestantes em carros e bicicletas são vistos no centro da cidade, apesar do toque de recolher imposto após dias de protestos em resposta às operações federais de imigração em Los Angeles, em 10 de junho de 2025. A polícia de Los Angeles começou a prender pessoas no centro da cidade na noite de 10 de junho, enquanto grupos se reuniam em violação ao toque de recolher noturno após o quinto dia de protestos contra a repressão imigratória de Donald Trump. (Foto de Apu GOMES / AFP) ( AFP)

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta terça-feira (10) um toque de recolher noturno no centro da cidade, que é palco de protestos contra as políticas migratórias do governo Donald Trump.

A prefeita, do Partido Democrata, alertou às pessoas que não moram ou trabalham no centro de Los Angeles que evitem a área a afirmou que a polícia vai prender quem desrespeitar o toque de recolher.

Ela disse que declarou emergência e toque de recolher noturno, de 20h às 6h, no centro de Los Angeles para "deter pessoas mal-intencionadas que estão se aproveitando da escalada caótica do presidente", referindo-se a Donald Trump.

O toque de recolher abrange uma área de 2,5 quilômetros quadrados do centro da cidade, incluindo a área onde os protestos ocorrem desde sexta-feira, 6.

A medida não se aplica a moradores que vivem na área designada, pessoas em situação de rua, meios de comunicação credenciados ou autoridades de segurança pública e emergência, de acordo com o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell.

Com a entrada em vigor do toque de recolher, um helicóptero da polícia sobrevoou prédios federais no centro da cidade, que têm sido o centro dos protestos, e ordenou que as pessoas deixassem a área. A polícia de Los Angeles anunciou que começou a fazer "prisões em massa" de grupos que desafiam a medida.

"Vários grupos continuam se reunindo na 1st Street, entre Spring e Alameda", no centro da cidade, escreveu o Departamento de Polícia de Los Angeles no X. "Esses grupos estão sendo abordados e prisões em massa estão sendo iniciadas. Um toque de recolher está em vigor".

A tropa de choque, a cavalo e a pé, também atua na dispersão de manifestantes.

Autoridades da Califórnia, Estado de tradição democrata, acusam o governo Trump de escalar a crise com o envio da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais para Los Angeles.

1 / 2 2 / 2 < >

Um juiz federal na Califórnia marcou para quinta-feira (12) a audiência sobre o pedido do governador Gavin Newsom, que entrou com petição de emergência para restringir a atuação dos militares nas ruas de Los Angeles.

A Califórnia pediu ao tribunal que determinasse, ainda nesta terça, que os fuzileiros navais e outros soldados não podem acompanhar as batidas dos agentes de imigração, nem realizar atividades de policiamento. Mas o juiz Charles Breyer recusou-se a cumprir o prazo pedido pelo governo Newsom e marcou a audiência para quinta.

A expectativa é que os fuzileiros navais sejam enviados às ruas de Los Angeles nesta quarta-feira (11), juntando-se às tropas da Guarda Nacional que já estão protegendo propriedades federais e aos agentes de imigração que fazem prisões.

Os 700 fuzileiros navais, que estão passando por treinamento em um local não especificado na área de Los Angeles, trabalharão junto com a Guarda Nacional, disse uma porta-voz do Comando Norte dos EUA.

Em meio à crise, os protestos continuavam se espalhavam pelos Estados Unidos nesta terça-feira. O toque de recolher no centro de Los Angeles ocorreu enquanto manifestantes marchavam em Atlanta, Chicago e Nova York. Protestos em outras cidades também estavam planejados para quarta-feira.

Em Chicago, milhares de pessoas gritavam contra o serviço de imigração (ICE, na sigla em inglês) e contra o presidente Donald Trump.

Já em Nova York, manifestantes se reuniram perto de um grande prédio do governo que abriga escritórios federais de imigração e o principal tribunal de imigração da cidade. Depois, marcharam pelas ruas da cidade.

O Texas anunciou que mobilizará a Guarda Nacional para "manter a ordem", segundo o governador republicano na terça-feira à noite.

"Protestos pacíficos são legais. Danificar pessoas ou propriedades é ilegal e resultará em prisões", escreveu o governador Greg Abbott no X, acrescentando que a Guarda usará "todos os tipos de ferramentas" para ajudar a "manter a ordem". (Com agências internacionais).