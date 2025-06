Ataque a tiros em escola na Áustria deixa ao menos nove mortos

A prefeita de Graz, cidade do ataque, afirmou que o autor do ataque está entre os mortos e era um ex-aluno da escola

Policiais, unidades especiais e helicópteros foram designados para responder ao incidente, ocorrido na cidade de Graz, no sudeste da Áustria (Foto: Reprodução/X)

Um ataque a tiros em uma escola na Áustria nesta terça-feira (10) deixou ao menos nove mortos e diversos feridos, segundo autoridades austríacas e a mídia local. Policiais, unidades especiais e helicópteros foram designados para responder ao incidente, ocorrido na cidade de Graz, no sudeste do país a 20 km da capital Viena.

A prefeita de Graz, Elke Kahr, chamou o ataque de "tragédia horrível" e afirmou que há nove mortos, entre eles um adulto e oito estudantes. Kahr e disse ainda que o autor do ataque está entre os mortos, e diversas vítimas foram levadas ao hospital.

O Ministério do Interior e a polícia austríaca confirmaram o ataque, ocorrido por volta das 10h no horário local (5h em Brasília). O Ministério também afirmou haver nove mortos. A polícia disse ter controlado a situação na escola e que houve "várias mortes" no local.

Já a agência de notícias austríaca APA afirmou que 10 pessoas morreram no ataque. Citando a polícia local, a emissora estatal ORF informou que várias pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas alunos e professores. O jornal Kronen Zeitung, um dos maiores da Áustria, reportou 10 feridos.

Graz é a segunda maior cidade da Áustria, com 300 mil habitantes e está localizada no sudeste do país.

Ex-aluno teria sido autor do ataque

Segundo o porta-voz da polícia, Fritz Grundnig, o suposto autor do ataque teria sido um ex-aluno e tirou a própria vida durante a ação. Ele teria realizado o ataque em duas salas de aula da instituição. A polícia afirmou acreditar que o autor do ataque agiu sozinho.

Os alunos da escola foram retirados do local para um ponto de encontro com seus pais e as autoridades austríacas controlaram a situação, segundo a polícia de Estíria. A polícia estadual afirmou chegou ao local depois de denúncias de "disparos ouvidos em um edifício".

A Polícia Criminal austríaca abriu uma investigação para apurar detalhes do caso a possível motivação do crime.

A ministra das Relações Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, lamentou o ataque, que chamou de "massacre". Já o ministro do Interior, Gerhard Karner, disse que irá a Graz nas próximas horas, segundo a ORF.

O chanceler austríaco, Christian Stocker, que viaja a Graz, disse que o tiroteio "é uma tragédia nacional que choca profundamente todo o nosso país". "Não há palavras para descrever a dor e o sofrimento que todos nós - toda a Áustria - sentimos agora", escreveu ele em um comunicado publicado no X.

O presidente Alexander Van der Bellen disse que "este horror não pode ser expresso em palavras". "Esses eram jovens que tinham a vida inteira pela frente. Um professor que os acompanhou em sua jornada”, disse ele.(Com agências internacionais).



8 dead, 2 injured in armed attack on school in #Graz, Austria. pic.twitter.com/50MWfJpsRH — Oo ps (@ps_trump) June 10, 2025