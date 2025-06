Trump diz que seria "ótimo" prender governador da Califórnia

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que seria ótimo prender o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, em meio à escalada das tensões das manifestações no estado, causada pela política de migração da Casa Branca. Nos últimos dias, Trump intensificou os ataques contra Newsom, que é considerado um provável candidato do partido Democrata nas eleições presidenciais de 2028.

Ao ser questionado sobre estas declarações, Trump respondeu que faria isso se fosse o Tom, acrescentando que seria ótimo, porque o governador fez um trabalho horrível.

"Vá em frente, prenda-me", disse Newsom, se referindo a Tom Homan, o principal conselheiro de imigração de Donald Trump e arquiteto da sua política de deportação em massa de imigrantes ilegais. "O presidente dos EUA acaba de pedir a prisão de um governador em exercício, numa linha que não pode ser ultrapassada como nação e num passo inegável em direção ao autoritarismo. Não é possível distinguir se os comentários de Donald Trump em relação a este caso são puramente provocatórios ou se sinalizam uma intenção genuína", escreveu nas redes sociais.

O procurador-geral da Califórnia e Newson anunciaram que estão processando Trump e pediram ao tribunal que anule a ação do presidente de federalizar a Guarda Nacional da Califórnia. De acordo com o procurador, as autoridades estaduais vão pedir uma ordem de restrição para interromper a mobilização. Na rede X, o governador acusou Trump de fabricar uma crise, que está criando medo e terror para assumir o controle de uma milícia estadual e violar a Constituição dos Estados Unidos. "Qualquer governador, republicano ou democrata, deveria rejeitar este exagero ultrajante", criticou.

Trump ordenou o envio da Guarda Nacional, uma força militar de reserva do Exército, para a Califórnia contra a vontade do governador, uma vez que não foi requisitado. A Casa Branca comunicou que o envio da força militar da reserva era necessário para lidar com a ilegalidade que foi permitida prosperar na Califórnia. A medida, no entanto, não conta com o apoio do governo do estado.

Essa é a primeira vez em décadas que a Guarda Nacional é mobilizada sem aval de um governo estadual. Segundo o Brennan Center for Justice, a última vez que isso aconteceu foi em 1965, quando o presidente Lyndon Johnson enviou tropas, mas para proteger os manifestantes na famosa marcha de Selma pelos direitos civis, no Alabama.

Mas, Trump já pediu em 2020 aos governadores de alguns estados que enviassem tropas a Washington para conter os protestos que eclodiram após a morte de George Floyd por policiais de Minneapolis.

No último sábado, governador Newsom denunciou a convocação da Guarda Nacional, uma vez que Trump federalizou parte da Guarda Nacional da Califórnia sob a chamada autoridade do Título 10, que coloca a Casa Branca, e não o governador, no topo da cadeia de comando.

Newsom indicou que não havia necessidade de enviar militares para o estado. "O governo federal não está fazendo isso por causa da escassez de forças policiais, mas porque deseja um espetáculo. Trump age para criar uma crise. Ele está esperando que haja caos, para que ele possa justificar mais repressão, mais medo, mais controle. Fiquem calmos. Nunca usem violência. Permaneçam pacíficos", apontou.

Já a prefeita de Los Angeles também criticou as operações anti-imigração. "Estou profundamente indignada com o que está acontecendo. Essas táticas semeiam o terror em nossas comunidades e desestabilizam os princípios básicos de segurança em nossa cidade. Não vamos tolerar isso", defendeu.