ONU: Distribuição de ajuda em Gaza deixou mais de 40 feridos na terça (27)

Disparos do exército de Israel feriram civis que iam até um novo centro de distribuição de ajuda na faixa de Gaza

Pessoas recuperam itens das ruínas de um prédio danificado após o bombardeio israelense no campo de refugiados palestinos de Bureij, no centro da Faixa de Gaza, em 23 de maio de 2025. A agência de defesa civil de Gaza informou que ataques israelenses mataram pelo menos 16 pessoas em todo o território palestino em 23 de maio, onde Israel intensificou sua ofensiva militar nos últimos dias. Israel havia retomado grandes operações em Gaza em 18 de março, encerrando um cessar-fogo de dois meses. (Foto: Eyad BABA / AFP)

Ao menos 47 pessoas ficaram feridas, a maioria por disparos do Exército israelense, quando uma multidão avançou em direção a um novo centro de distribuição de ajuda em Gaza, informou nesta quarta-feira (28) um funcionário da ONU.

Milhares de palestinos compareceram na terça-feira (27) ao centro administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos, segundo correspondentes da AFP, no âmbito de um novo sistema de distribuição de ajuda implementado por Israel que evita recorrer às estruturas da ONU.

A localidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, registrou cenas de caos durante a abertura do centro na terça-feira, após o alívio parcial do bloqueio total de ajuda ao território palestino que Israel impôs em 2 de março, o que provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos.

"Quarenta e sete pessoas ficaram feridas na distribuição de terça-feira", disse Ajith Sunghay, diretor do Escritório de Direitos Humanos da ONU nos Territórios Palestinos. "A maioria dos feridos foi resultado de disparos" israelenses, acrescentou.

Sunghay destacou que seu escritório ainda estava avaliando e coletando informações sobre o ocorrido. "Os números podem aumentar. Estamos tentando confirmar o que aconteceu para saber a gravidade dos feridos", acrescentou.

O Exército israelense afirmou que suas "tropas dispararam tiros de advertência em uma área externa ao centro" na terça-feira e que restabeleceram "o controle da situação".

A ONU e as agências internacionais de ajuda afirmaram que não cooperarão com a GHF, em meio a acusações de que a fundação trabalha com Israel sem nenhuma participação palestina.

"Apresentamos muitas preocupações sobre este mecanismo", afirmou Sunghay. "O que vimos ontem é um exemplo muito claro dos perigos de distribuir alimentos sob as circunstâncias em que a Fundação Humanitária de Gaza está fazendo", acrescentou.