8 de Janeiro: PGR pede condenação da ex-primeira-dama da Paraíba

Ex-primeira-dama da Paraíba Pâmela Monique Cardoso Bório (Reprodução)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Pâmela Monique Cardoso Bório, ex-primeira-dama da Paraíba, por sua participação durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A manifestação, assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet, foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última segunda-feira (26/5).

No ano passado, a 1ª Turma do STF aceitou integalmente a denúncia oferecida contra a ex-primeira-dama da Paraíba. Pâmela Bório é acusada por cinco crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Conforme descreve a nova manifestação da PGR, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas nos autos. O documento aponta que a acusada, durante depoimento para a Polícia Federal (PF), confirmou que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, mas indicouque chegou apenas no final da tarde e que não levou o filho.

