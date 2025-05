União Europeia e Brasil assinarão Carta de Intenções para estreitar negócios

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos também reabriu o seu escritório em Lisboa, com ação no continente europeu

Presidente do Conselho Europeu, António Costa (Nicolas Tucat / AFP)

A União Europeia (UE) e o Brasil irão assinar uma carta de intenções que visa aproximar o bloco e o país no fortalecimento nos negócios.

A assinatura acontecerá na próxima quinta-feira (29), em São Paulo, no 1º Fórum de Investimentos Brasil-UE que terá a pauta "Moldando um futuro sustentável e forte", com a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, o ministro da economia brasileiro, Fernando Haddad, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana.

As ações de interesse comum são engajamento e formação de parcerias, atividades promocionais e estratégias de roadshows, compartilhamento de informações e dados, e comunicação e divulgação. O objetivo, segundo as autoridades, é facilitar o diálogo estruturado, iniciativas conjuntas e intercâmbios técnicos para apoiar fluxos de investimentos sustentáveis entre o Brasil e a União Europeia.

"Estamos expandindo a nossa rede de parcerias com aqueles que acreditam no multilateralismo, no respeito pelas regras estabelecidas e no comércio mutuamente benéfico. Os nossos acordos comerciais estabelecem regras comuns para o crescimento compartilhado, garantindo o acesso a infraestruturas essenciais, rotas seguras, cadeias de suprimentos confiáveis e às matérias-primas de que precisamos para os setores verde e digital. Os acordos comerciais aumentam a nossa resiliência e diversificam as nossas alianças, fortalecendo o diálogo e promovendo a estabilidade na ordem global", disse Costa, citado em comunicado de imprensa hoje divulgado.

São esperados 200 líderes políticos e empresários da EU e do Brasil e da UE. "O Fórum será o ponto de partida de um Diálogo sobre Investimento entre o Brasil e a UE estruturado que incluirá uma série de atividades orientadas a promover negócios e investimentos, unindo empresários brasileiros e europeus, e com a promoção de fóruns anuais. O documento reflete a intenção das partes de trabalharem juntas em áreas de interesse comum, incluindo a promoção do investimento responsável, o apoio à inovação e o fortalecimento de ecossistemas de negócios", diz o comunicado da ApexBrasil.

“Esta é uma oportunidade de estreitar os laços que vêm sendo estabelecidos entre o Brasil e a União Europeia, e existe uma oportunidade concreta de aprofundar parcerias e gerar benefícios reais para ambas as sociedades. O Mercosul é a melhor alternativa comercial para a União Europeia ", destacou Viana, acrescentando que a ApexBrasil já mapeou mais de 6700 oportunidades de negócios para produtos brasileiros na Europa.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos também reabriu o seu escritório em Lisboa, com ação no continente europeu, que objetiva atrair investimentos europeus no Brasil e ainda atrair investidores brasileiros para o bloco econômico.