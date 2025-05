Macron nega briga com esposa durante desembarque no Vietnã

Emmanuel Macron fala com a imprensa em Hanoi, no Vietnã ( AFP)

O presidente francês, Emmanuel Macron, negou nesta segunda-feira (26) que teve uma "briga doméstica" com sua esposa, após imagens de sua esposa empurrando seu rosto no Vietnã viralizarem na internet.

A agência de notícias Associated Press registrou o incidente na noite de domingo, quando o avião presidencial chegou a Hanói, no início de sua viagem ao Sudeste Asiático.

As imagens mostram o momento em que a porta do avião se abre. Ao fundo, Macron aparece conversando com sua esposa, Brigitte — com apenas os braços visíveis — quando ela de repente empurra violentamente seu rosto com as mãos.

Macron parece surpreso, vira-se rapidamente e cumprimenta os jornalistas, tentando agir normalmente. O casal então desce as escadas do avião, e Emmanuel Macron estende o braço para a esposa, como é seu costume, mas ela o ignora e se apoia no corrimão.

O vídeo provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Em declarações à imprensa na capital vietnamita, Macron negou que ele e sua esposa estivessem tendo uma "briga doméstica" e afirmou que estavam "brincando".

"Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer", explicou o chefe de Estado francês, que pediu "calma a todos" na interpretação do vídeo.

O gabinete de Macron negou em um primeiro momento a autenticidade das imagens, antes da confirmação de que o vídeo era verídico.

Um colaborador do presidente descreveu o incidente como uma inofensiva "briga" de casal.

Outro membro do círculo de Macron minimizou o incidente. "Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando", disse a fonte, que pediu anonimato. "É um momento de cumplicidade", acrescentou.

O Vietnã é a primeira escala de uma viagem de quase uma semana de Macron pelo sudeste asiático, durante a qual também visitará Indonésia e Singapura.